Não faltaram copos ao ar: assim se comemorou em Londres o apuramento de Inglaterra para os 'oitavos' do Mundial

O triunfo sobre o País de Gales colocou a Inglaterra nos oitavos de final do Mundial'2022 no topo do Grupo B, marcando confronto com o Senegal na próxima fase da competição. Atentos ao encontro estavam, naturalmente, os adeptos ingleses que fizeram a festa a cada golo marcado diante do País de Gales. As imagens que mais circulam nas redes sociais mostram-nos o ambiente de festa que se fez no 'pub' Boxpark Croydon. [Vídeo: Boxpark Croydon]