Os jogadores do Real Madrid contaram, esta quarta-feira, com uma sessão de treinos bastante dinâmica na preparação para o regresso da competição em Espanha. Em imagens registadas no mais recente treino dos merengues é possível ver que não faltaram 'meinhos' e ainda mini-jogos entre os atletas. [Vídeo: Omnisport / Real Madrid TV]