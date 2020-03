A carregar o vídeo ...

Com o Mundial de Fórmula 1 ainda parado devido ao surto do coronavírus, a ação dos ases do volante passou para a PlayStation, onde muitos dos pilotos se desafiaram num Grande Prémio do Bahrain virtual. Se não teve a chance de ver a prova em direto, aqui lhe deixamos o resumo, em cinco minutos eletrizantes.