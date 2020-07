«Não fazia ideia de que os joelhos podiam dobrar assim»: UFC em 'choque' por causa deste gesto

A carregar o vídeo ...

O UFC Fight Night 173, esta madrugada realizado em Abu Dhabi, não teve nenhum momento de grande espectacularidade para dar aos fãs do MMA, mas mesmo assim foi palco de uma finalização que poderá desde já entrar para o top das melhores do ano. Aconteceu no combate de brasileiras entre Ariane Lipski e Luana Dread, com a primeira a conseguir acabar o combate num gesto que deixou tudo e todos boquiabertos. As reações nas redes sociais não se fizeram esperar. Uma delas foi de Megan Anderson, num 'tweet' que mostra bem o impacto do movimento em questão: "Não fazia ideia de que os joelhos podiam dobrar assim". É ver para crer!