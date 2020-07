A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp comentou, esta terça-feira, a anulação do castigo do Manchester City sobre a presença dos citizens nas competições europeias, afirmando que "não deseja o mal a nenhuma equipa", mas que a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) contribuiu para que segunda-feira não tivesse sido "um bom dia para o futebol". [Vídeo: Football Daily]