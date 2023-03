Não há dúvidas: este é (até agora) o livre direto do ano! E um técnico português agradece

A carregar o vídeo ...

É verdadeiramente um golo de fazer inveja a Roberto Carlos, lateral-esquerdo que habituou os amantes do futebol a faturar golos deste tipo, de longe e em força. O livre direto em causa saiu do pé direito do brasileiro Rayllan. À passagem do minuto 12, e a quase 40 metros da baliza, o jogador do Al-Orobah arriscou um disparo difícil de ser bem sucedido. Mas não era impossível! Quem agradeceu foi o técnico português da equipa da 2ª divisão saudita, Quim Machado. No final de contas, não houve nenhum português a rir-se já que do lado oposto, no banco do Al-Jabalain, estava Paulo Gomes. Ao cabo de 90 minutos, o empate (2-2) imperou na 24ª jornada do campeonato.