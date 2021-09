Não há moeda? 'Pedra, papel ou tesoura' decide início de jogo na Rússia

A carregar o vídeo ...

Os sorteios de campo e da bola no início de uma partida de futebol são algo já conhecido pela decisão com 'moeda ao ar'. Mas, e se o árbitro se esquece da moeda? Isso aconteceu num jogo do primeiro escalão da Rússia, entre o Krylia Sovetov e o Rostov, mas os jogadores rapidamente encontraram uma solução engenhosa. 'Pedra, papel ou tesoura' é sempre uma boa forma de decidir o início de um encontro. [Créditos: Twitter/NonSenseFootball]