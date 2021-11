Não houve Portugal-Itália mas jogadores e adeptos portugueses cantaram o hino no pavilhão

A carregar o vídeo ...

O Portugal-Itália, referente ao jogo de 3.º/4.º lugar do Europeu de hóquei em patins, foi cancelado, depois de dois jogadores da Seleção Nacional testarem positivo e de os italianos recusarem fazer o teste à entrada para o pavilhão. Ainda assim, o plantel da equipa das quinas subiu ao rinque e, juntamente com os adeptos portugueses presentes no recinto, cantou-se o hino.