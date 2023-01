A carregar o vídeo ...

A estreia não foi a desejada, mas o final foi o esperado. Cristiano Ronaldo realizou este domingo o primeiro jogo oficial pelo Al Nassr no triunfo por 1-0 sobre o Al Ettifaq. O internacional português não marcou, mas acabou por ser ovacionado pelos adeptos sauditas no final do encontro, numa altura em que cumprimentava, um a um, todos os companheiros de equipa.