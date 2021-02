A carregar o vídeo ...

A Sede da Liga de Clubes, no Porto, foi vandalizada na madrugada desta quinta-feira - à semelhança do sucedido na Cidade do Futebol . Numa das paredes pode ler-se "Não matem o futebol". Mensagens escritas após a polémica arbitragem de Luís Godinho no Sp. Braga-FC Porto, da Taça de Portugal.