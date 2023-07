«Não me parece que o primeiro plano do Sporting seja juntar Gyökeres e Paulinho no onze»

A carregar o vídeo ...

Demorou... mas foi! Gyökeres vai mesmo ser reforço do Sporting para as próximas cinco épocas, depois de os leões terem acertado com o Coventry os derradeiros detalhes para a transferência do avançado, como Record adiantou no seu site ao final da tarde de ontem. Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, analisou no programa 'Hora Record' a questão da utilização do sueco com Paulinho.