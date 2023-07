«Não me voltes a empurrar daquela forma»: as imagens do momento tenso entre Gasly e Sainz

A carregar o vídeo ...

Pierre Gasly (Alpine) e Carlos Sainz Jr. (Ferrari) terminaram este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha num clima de alta tensão. Tudo por causa de uma manobra do piloto espanhol durante uma ultrapassagem ao francês na zona da reta da meta, onde Gasly alega que Sainz não lhe concedeu espaço suficiente. Na zona de entrevistas rápidas, após o final da corrida, o francês cruzou-se com o espanhol, tocou-lhe no ombro e disse: "Não me voltes a empurrar daquela forma, Carlos". Sainz sorriu e atirou: "Coitadinho...". [Vídeo: DAZN]