A carregar o vídeo ...

A 2.ª etapa do Critério do Dauphiné, ganha pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ficou marcada por uma tempestade de granizo impressionante em plena subida final. Muitos corredores optaram por parar, outros sofreram na pele e estas imagens filmadas no interior dos carros de apoio demonstram bem o caos que a situação provocou. [Vídeo: Twitter]