«Não quero fazer um Ronaldo»: 'fama' de CR7 já chegou ao golfe

O espanhol Jon Rahm venceu este domingo o US Open em golfe e, na conferência de imprensa posterior à conquista, mostrou estar bastante atento ao futebol e àquilo que se tem vivido no Euro'2020. Ao chegar à mesa, o espanhol sentou-se, bebeu de uma garrafa de água e deixou-a na mesa, antes de alguém lhe pedir para a tirar do campo de visão. Rahm acedeu ao pedido e, entre risos, soltou um "não quero fazer um Ronaldo"...