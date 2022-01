«Não se joga?»: a reação de Joaquín Correa e Lautaro após Bolonha não comparecer em campo

A carregar o vídeo ...

As autoridades de saúde de Bolonha impediram os jogadores da equipa local de defrontar esta quinta-feira o Inter Milão, em jogo da 20.ª jornada da Serie A que estava inicialmente agendado para as 11:30 horas. Os atletas dos nerazzurri subiram ao relvado, aqueceram... e voltaram para o balneário. Já no seu interior, Joaquín Correa decidiu partilhar um momento com Lautaro Martínez, em que os dois internacionais pela Argentina perguntam: "Não se joga?". [Vídeo: Joaquín Correa / Instagram]