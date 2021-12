Não se vai arrepender: um dos finais mais dramáticos da história da NBA aconteceu na última madrugada

A carregar o vídeo ...

O que vai ver é um dos finais de jogo mais incríveis da história da NBA. O mesmo sucedeu na última madrugada, num jogo entre Thunders e Pelicans. Para a equipa da casa, a 1 segundo e quatro centésimas do fim, Shai Gilgeous-Alexander empatou o encontro a 110 com um lançamento três metros atrás da linha de três pontos. O público de Oklahoma festejava aquilo que pensava ser um prolongamento garantido mas... eis que apareceu Devonte' Graham. O número 4 dos Pelicans, com o tempo a escoar-se, arriscou um lançamento bem antes do meio-campo que entra depois da bola embater na tabela, acabando 110-113. Um final de loucos! [Vídeo: NBA]