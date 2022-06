«Não! Só quero chegar a casa com vida»: o dramático pedido de pugilista a treinador durante combate

A carregar o vídeo ...

A pugilista mexicana Alma Ibarra protagonizou este sábado um momento impactante durante a luta com a norte-americana Jessica McCaskill, quando no final do terceiro round disse 'basta'. O seu treinador ainda a tentou convencer a voltar ao ringue, mas a decisão da mexicana estava tomada e a forma como o expressou diz tudo: "Não! Só quero chegar a casa com vida". O técnico, resignado, comunicou ao árbitro que a luta ficava por ali e McCaskill reteve o título. Quanto a Ibarra, pode não ter sido campeã, mas pelo menos chegou a casa com vida...