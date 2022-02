«Não temo nem pela morte, quanto mais por um posto. Sou o tipo com mais tomates à face da Terra»

A carregar o vídeo ...

O UCAM Murcia, equipa que milita no terceiro escalão espanhol de futebol, está nos lugares de despromoção da prova mas nem os maus resultados da formação abalam o seu treinador. Confrontado em plena conferência de imprensa com a possibilidade de vir a ser despedido, Salva Ballesta disse não temer "nem pela morte, quanto mais por um posto", sublinhando: "Sou o tipo com mais tomates à face da Terra". [Vídeo: UCAM Murcia]