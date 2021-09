A carregar o vídeo ...

A equipa do São Martinho foi à Madeira jogar com o Machico, na primeira ronda da Taça de Portugal, e venceu, por 5-0. A equipa do continente não tinha adeptos na bancada, mas os da casa - a Brigada Tricolor - aplaudiram os vencedores. (Vídeo Facebook Campeonatos de Portugal - Campeonatos das Oportunidades)