Naomi Osaka compra equipa de futebol feminino dos EUA

"As mulheres que investiram em mim enquanto eu crescia fizeram quem sou hoje, sem elas não sei onde estaria. Ao longo da minha carreira, recebi sempre muito carinho das minhas companheiras, por isso é com orgulho que partilho que agora sou proprietária da equipa profissional de futebol feminino, North Carolina Courage", anunciou a tenista japonesa Naomi Osaka esta quinta-feira nas redes sociais. Entretanto a equipa de futebol feminino dos Estados Unidos também já deu as boas-vindas à sua nova líder.