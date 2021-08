Naomi Osaka deixa conferência de imprensa em lágrimas

A carregar o vídeo ...

Pela primeira vez desde maio, quando se recusou a marcar presença nas conferências de imprensa em Roland Garros, Naomi Osaka enfrentou esta segunda-feira os jornalistas antes do arranque da sua participação no torneio de Cincinnati e tudo estava a correr bem, até que à quinta pergunta, feita por um jornalista local, a emoção falou mais alto. A questão, que os analistas consideram ter sido feita num tom agressivo, dizia respeito ao facto de Osaka beneficiar da atenção mediática e depois não querer enfrentar a imprensa. A japonesa ainda respondeu, mas no final não aguentou a emoção e teve mesmo de sair.