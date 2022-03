Naomi Osaka em lágrimas após insulto das bancadas: «Em outras alturas não me afetou...»

A carregar o vídeo ...

Naomi Osaka despediu-se em lágrimas este sábado de Indian Wells após ser derrotada, em dois sets, pela russa Veronika Kudermetova. No final da partida, a tenista japonesa pediu o microfone e dirigiu um pequeno discurso às bancadas, depois de ser insultada no decorrer do jogo: "Lembro-me de ver um vídeo da Serena [Williams] e da Venus [Williams] a serem insultadas aqui, e isso não parava de passar na minha cabeça...", confessou. (Vídeo: Twitter)