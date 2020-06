Nas ruas, bares e restaurantes: assim festejaram os adeptos do Sevilha o triunfo sobre o Betis

A carregar o vídeo ...

Os jogos da Liga espanhola de futebol regressaram, mas com eles não trouxeram os adeptos, que seguem impossibilitados de entrar nos estádios para apoiarem as suas equipas, devido à pandemia de Covid-19. Na quinta-feira, o Sevilha entrou em campo e venceu (2-0) o Betis no dérbi sevilhano e alguns adeptos da equipa orientada por Julen Lopetegui não deixaram de festejar o triunfo da equipa. [Vídeo: Omnisport]