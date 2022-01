Nasser Al-Attiyah trocou pneu em 75 segundos... mas com 'batota' à mistura

A carregar o vídeo ...

Aos 51 anos, Nasser Al-Attiyah é dos pilotos mais experientes e bem sucedidos da história do Dakar e não será surpresa que seja capaz de fazer coisas bem mais rápido do que os demais. Como por exemplo trocar pneus, como mostrou na segunda-feira, quando conseguiu mudar de roda, juntamente com o seu copiloto em pouco mais de 1.15 minutos (contra os 1.54 de Sébastien Loeb). O problema foi que este ganho de tempo sucedeu com alguma batota, já que o qatari, líder do rali, arrancou sem ter o cinto de segurança apertado.



Segundo dados recolhidos, Nasser Al-Attiyah fez os 1.45 minutos seguintes ao recomeço sem ter o cinto de segurança obrigatório corretamente preso, algo que lhe valeu uma penalização de cinco minutos. Uma sanção que não mexe muito com a sua liderança, que agora é de 34.05 minutos para Loeb.