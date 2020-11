A carregar o vídeo ...

Antigo craque da NBA, Nate Robinson aventurou-se esta madrugada no mundo do boxe, mas a julgar pela exibição... o melhor é não continuar. Diante do youtuber Jake Paul, num evento que teve como cabeça de cartaz o combate entre Mike Tyson e Roy Jones Jr., o antigo basquetebolista foi derrotado no segundo assalto.