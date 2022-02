'Naza 10 – A Maior Onda do Mundo': a exposição que a Nazaré aguardava

A carregar o vídeo ...

‘Naza 10 – A Maior Onda do Mundo’ é o título da exposição de Jorge Leal, fotógrafo e realizador de documentários de surf de ondas gigantes. O icónico Teatro Chaby Pinheiro, no famoso Sítio e coração da Nazaré, mostra a partir desta terça-feira e até ao dia 6 de março esta exposição fotográfica imersiva que retrata uma década de história do surf mundial e bem no epicentro de um dos maiores spots internacionais de ondas gigantes. Um trabalho há muito aguardado na vila piscatória que viu nascer um dos mais memoráveis episódios da história do surf mundial – a maior onda surfada por Garrett McNamara, em novembro de 2011. Jorge Leal confessou a Record o propósito de levar esta exposição a outras paragens, assumindo a projeção internacional do trabalho que acompanhou desde o primeiro dia, no âmbito do projeto Nazaré North Canyon, sinalizando Portugal no mapa do surf mundial de ondas gigantes [Reportagem António Mendes; Edição: Pedro Malacó]