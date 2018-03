NBA: Anthony Davis 'convidou' toda a equipa dos Utah Jazz para a festa de 'abafos' no seu aniversário

No jogo desta madrugada da NBA entre os New Orleans Pelicans e os Utah Jazz (99-116), Anthony Davis, extremo-poste dos Pelicans, não evitou a derrota caseira da sua equipa, mas fez uma exibição notável no dia do seu 25º aniversário ao contabilizar 10 desarmes de lançamento, ao quais acrescentou ainda 25 pontos e 11 ressaltos, alcançando desta forma, o primeiro triplo-duplo da carreira.