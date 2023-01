NBA: Jovem viajou da Argentina para ver Jimmy Butler, apanhou desilusão inicial mas acabou a sorrir

A carregar o vídeo ...

Um jovem viajou da Argentina até Miami para assistir a uma partida dos Heat e ver um dos seus ídolos, Jimmy Butler. No entanto, apanhou uma enorme desilusão quando soube que o extremo iria descansar nesse jogo diante dos Boston Celtics. Ainda assim, acabou a sorrir pois a franchise entregou-lhe uma camisola autografada pelos vários jogadores e, no final, acabou mesmo a confraternizar com Butler.