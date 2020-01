A carregar o vídeo ...

Os San Antonio Spurs receberam e bateram (107-102) os Miami Heat na noite de domingo, em jogo do campeonato norte-americano de basquetebol (NBA). A equipa do Texas regressou aos triunfos com DeMar DeRozan a ficar muito perto do triplo-duplo e LaMarcus Aldridge a contribuir com 21 pontos. [Vídeo: Omnisport]