NBA: Timberwolves homenagearam Kobe Bryant de uma forma que ninguém esperava

Na partida entre Timberwolves e Kings, a formação de Minnesota foi mais longe nas homenagens a Kobe Bryant. Na jogada inicial, além de terem violado a regra dos 8 segundos - como, aliás, tem acontecido em todas as posses de bola de abertura nas partidas disputadas desde a morte da antiga estrela - colocaram a bola no exacto local onde Kobe ultrapassou Michael Jordan na lista de melhores marcadores de sempre da NBA. Na altura, Bryant tornou-se no terceiro jogador com mais pontos na história da prova, tendo entretanto caído para 4.º por troca com LeBron James.