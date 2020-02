A carregar o vídeo ...

Mike Trésor Ndayishimiye, do Willem, tem um nome complicado para os portugueses pronunciarem, mas arriscamos dizer que até os próprios adeptos da sua equipa terão pesadelos ao ouvi-lo. Tudo por causa do caricato autogolo marcado este sábado diante do PSV Eindhoven, numa partida na qual a sua equipa perdeu por 3-0. É ver... para crer!