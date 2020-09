Ndombélé recuperou a bola no meio-campo, descobriu Harry Kane na esquerda e o avançado inglês colocou em profundidade para Son, que corria entre o lateral-direito e o defesa-central do Southampton. Quase já sem ângulo, o internacional sul-coreano chutou com força e atirou para o fundo da baliza dos Saints. Está feito o primeiro do Tottenham de José Mourinho na partida. [Vídeo: VSports]