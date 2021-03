A carregar o vídeo ...

A Juventus caiu nos 'oitavos' da Champions pelo 2.º ano consecutivo e Nedved ficou furioso após o apito final. Ao descer da bancada, o vice-presidente pontapeou, violentamente, os placards publicitários. A eliminação também teve consequências económicas, com as ações do clube a caírem 6,5 por cento em apenas 24 horas.