Neemias Queta após marcar os primeiros pontos na NBA: «Fiz o que tinha a fazer»

Neemias Queta marcou na última madrugada os seus primeiros pontos na NBA (11) e protagonizoufrente aos Cleveland Cavaliers, que todavia não foi coroada com a vitória da equipa. O jogador português estava, no final, orgulhoso do seu desempenho. "Senti-me bem, senti que consegui ajudar a equipa na defesa, nos ressaltos... Fiz o que tinha a fazer, fizemos um bom jogo, só foi pena não termos ganho. Antes do jogo o treinador disse-me para estar preparado porque eu ia entrar, mas eu já estava preparado há algum tempo", explicou, acrescentado: "Nos últimos dois jogos tive oportunidade de marcar mas a bola não caiu. Hoje senti-me mais tranquilo, mas isto basquetebol, algo que fiz durante toda a minha vida e sinto-me confortável. Sabia que quando a oportunidade surgisse ia aproveitar." (Vídeo NBA)