Depois de impressionar nas medições, agora fê-lo em campo. Neemias Queta está a começar o NBA Draft Combine de forma auspiciosa e esta quinta-feira, no primeiro jogo conjunto, terminou com 15 pontos, 8 ressaltos e 1 desarme de lançamento. A equipa do poste português venceu por 94-54.