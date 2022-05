Neemias Queta deu show em Lisboa

A carregar o vídeo ...

Neemias Quetas, o primeiro português a jogar na NBA, participou esta quinta-feira no evento 'Dream Big - Dá o Salto' organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol e Betclic – o patrocinador oficial das Ligas Betclic –, para comemorar a evolução do basquetebol nacional.

Num evento em Lisboa que contou com a presença dos atletas Márcia Costa e Diogo Brito, e ainda com figuras públicas como Pedro Fernandes, António Raminhos e Paulo Batista, a maior parte da atenção recaiu sobre o craque do Sacramento Kings. [Vídeo Record].