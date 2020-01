Negociações por Bruno Fernandes foram reativadas: saiba o que está em causa

A carregar o vídeo ...

O Manchester United voltou à carga nas últimas horas para tentar fechar a contratação de Bruno Fernandes. Segundo Record apurou, as conversas com o clube inglês, depois de um momento de impasse, foram reativadas. Sérgio Krithinas, diretor adjunto do nosso jornal, explica o que está em causa e o que pode acontecer nos próximos dias.