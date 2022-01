Nélson Oliveira sobre equipa técnica do PAOK: «Já conhecia o Moreira desde o Benfica»

A carregar o vídeo ...

Nélson Oliveira realizou este sábado uma sessão de perguntas e respostas com os adeptos do PAOK. Numa das questões colocadas ao avançado português, foi-lhe questionado qual a opinião que o internacional português tem com a atual equipa técnica do clube. Nélson Oliveira disse ter apenas "coisas positivas" a dizer a respeito de todos os membros do staff técnico, recordando o momento em que conheceu Moreira, atual treinador de guarda-redes do emblema de Salónica, quando subiu à equipa principal do Benfica. [Vídeo: PAOK]