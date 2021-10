Aos 10 minutos do Leeds-Wolverhampton , Nélson Semedo recebeu um passe longo na direita do ataque dos lobos, correu para a área e cruzou rasteiro para um primeiro remate de Jimenez, que ressaltou para os pés de Hee-Chan Hwang e terminou no fundo das redes do conjunto de Marcelo Bielsa. [Vídeo: VSports]