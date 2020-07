Nélson Veríssimo: «Identifico-me com a forma de trabalhar e de ver o jogo de Bruno Lage»

A carregar o vídeo ...

Nélson Veríssimo deixou no ar a ideia de que o Benfica se apresentará com poucas mudanças no sábado, diante do Boavista, até porque no seu entender quatro dias não são suficientes para fazer alterações profundas. Por outro lado, o técnico interino das águias assumiu que se identifica com a forma de ver o jogo do seu antecessor Bruno Lage.