Nélson Veríssimo não acredita que o FC Porto chegue ao encontro deste sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, mais motivado do que a equipa do Benfica. Na antevisão ao clássico, o treinador interino das águias sublinhou a melhoria da equipa na reta final do campeonato. [Imagens: BTV]