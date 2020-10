A carregar o vídeo ...

Kendrick Nunn, dos Miami Heat, fez esta madrugada jus à expressão "os homens não se medem aos palmos", quando no embate com os LA Lakers conseguiu a proeza de 'bloquear' um cesto de Anthony Davis, que é 20 centímetros mais alto! No final, apesar de tudo, foi Davis a sorrir, já que os californianos venceram o segundo jogo da final do playoff e ficaram mais perto do título.