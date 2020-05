A carregar o vídeo ...

Que Lionel Messi não gosta de perder nem a feijões já não era novidade, mas o facto do craque argentino não dar tréguas nem num jogo de UNO sim. Esta quinta-feira circula, nas redes sociais, um vídeo do jogador do Barcelona a ensinar o filho Mateo a jogar o famoso jogo de cartas e não faltou competitividade. [Vídeo: Twitter]