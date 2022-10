Nem António Salvador escapou ao contratempo no embarque do Sp. Braga: «Vou dar a volta...»

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga está de partida para Berlim, onde amanhã irá defrontar o Union Berlin na quinta jornada da Liga Europa, e na comitiva seguem 24 jogadores . No Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, Iuri Medeiros e Ricardo Horta acederam a pedidos de fotografias com cidadãos que por ali estavam, mas insólito foi o ligeiro problema com vários cartões de embarque, que tiveram mau contacto com as máquinas de validação da 'Fast track', zona prioritária de acesso ao controlo de segurança. Foram os casos de Iuri Medeiros, Lukas Hornicek e até do próprio presidente António Salvador. "Vou dar a volta...", atirou. Entrou pela zona de acesso comum