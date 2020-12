Nem deu tempo para pestanejar: Kaio Jorge marca golo supersónico na Libertadores

A carregar o vídeo ...

O Santos assegurou esta madrugada o apuramento para as 'meias' da Libertadores, graças a uma vitória sobre o Grémio por 4-1 numa partida onde entrou praticamente a vencer. Kaio Jorge, logo aos 11 segundos, fez o marcador avançar, tornando-se no quinto mais rápido da história a fazer o gosto ao pé na prova. O mais incrível de tudo é que quem saiu com a bola foi... o Grémio.



A título de curiosidade, estes são os golos mais rápidos da história da prova



Felix Suárez (Alianza Lima, em 1976), 6 segundos;

Alfredo Mendoza (Newell's, em 1992), 7,4 segundos;

Bolívar Gómez (autogolo para o Cruzeiro, em 2001), 8,5 segundos;

José Sosa (Estudiantes, em 2010), 8,6 segundos;

Kaio Jorge (Santos, em 2020), 11,4 segundos;

Santiago Rodríguez (Nacional, em 2020), 11,8 segundos.