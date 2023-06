«Nem em Hollywood há guiões destes»: os bastidores do jogo 200 de Cristiano Ronaldo pela Seleção

A carregar o vídeo ...

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira os bastidores da vitória (1-0) de Portugal sobre a Islândia, em jogo a contar para a fase de apuramento para o Europeu de 2024, um duelo que ficou marcado pelo golo de Cristiano Ronaldo no jogo 200 com a camisola da equipa das quinas. Nas celebrações da equipa junto à bandeirola de canto, é possível ver o capitão a apontar para Gonçalo Inácio, como que agradecendo a assistência do defesa. [Vídeo: FPF]