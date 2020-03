Nem há palavras para descrever tamanha estupidez: lambe sanita e acaba infetado com coronavírus

A carregar o vídeo ...

O 'influencer' norte-americano Larz, de 21 anos, anunciou na quinta-feira ter sido hospitalizado dias depois de ter publicado um vídeo no TikTok no qual surgia a lamber uma sanita, um 'desafio' em plena pandemia do novo coronavírus. "O meu teste ao coronavírus deu positivo", disse no Twitter. Nem há palavras para descrever tamanha estupidez... [Vídeo montagem AS]