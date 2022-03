«Nem a pediu, nem nada»: João Félix conta porque trocou de camisola com Griezmann

A carregar o vídeo ...

Após a vitória do Atlético Madrid sobre o Manchester United, que carimbou o apuramento dos colchoneros para os 'quartos' da Liga dos Campeões, um pormenor saltou à vista dos adeptos. Na hora de festejar - como é possível ver na foto partilhada pelos colchoneros no balneário - João Félix e Antoine Griezmann trocaram as respetivas camisolas. Um momento de boa disposição que os dois explicaram depois aos meios do clube espanhol. [Vídeo: Twitter Atlético Madrid]