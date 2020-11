Nem o capacete impediu: jogador da NFL suspenso após esmurrar adversário

A carregar o vídeo ...

Javon Wims, wide receiver dos Chicago Bears, foi suspenso por dois jogos pela NFL após esta troca de murros com o safety C.J. Gardner-Johnson no jogo do passado domingo frente aos New Orleans Saints. Nem os capacetes impediram a agressão... Os New Orleans Saints viriam a vencer os Chicago Bears por 26-23, no prolongamento. Gardner-Johnson utilizou as redes sociais para comentar a agressão com um lapidar "este homem esmurra como uma mulher"... [Vídeo: Twitter]