Rodrigo Riquelme foi, esta terça-feira, eleito homem do jogo na vitória do Atlético Madrid na visita ao Feyenoord (1-3) e, quando recebeu o prémio após o apito final, nem quis acreditar. O jovem, de apenas 23 anos, agarrou o troféu algo reticente, perguntou se era mesmo para ele e no final... até o beijou. (: Atlético Madrid)